„da die käuze“ in Büttgen : Städtische Galerie beendet Sommerpause mit Ausstellung

Büttgen Inge und Nadia Schmidt, Künstlerinnen sowie Mutter und Tochter, präsentieren bis zum 13. Oktober die Ausstellung „da die käuze“ in Büttgen.

Die Städtische Galerie Kaarst kehrt aus der Sommerpause zurück. Am 8. September eröffnet um 12 Uhr die Ausstellung „da die käuze“ von Inge und Nadia Schmidt, zwei Künstlerinnen und zudem Mutter und Tochter. Die stellvertretende Kulturausschussvorsitzende Dagmar Treger begrüßt das interessierte Publikum, die Kunsthistorikerin Sabine Elsa Müller führt in die Werke ein. Inge und Nadia Schmidt arbeiten als Künstlerinnen mit vollkommen unterschiedlichen Herangehensweisen.

Die Tochter Nadja Schmidt, Malerin, verfügt ebenfalls über einen ganz besonderen Blick auf die Welt, die sie buchstäblich in einem anderen Licht erscheinen lässt. Wenn sie sich dem Wald an ihrem Wohnort in Südfrankreich zuwendet, wird aus den Dingen, Ästen und Zweigen, den schrundigen Oberflächen der Stämme oder dem dichten Gestrüpp des Waldbodens ein vor Vitalität vibrierendes ästhetisches Ereignis. Mit der malerischen Interpretation treten die Kategorien der illusionistischen Naturdarstellung in den Hintergrund gegenüber einer emotionalen Verarbeitung des Gesehenen, die bis zur surrealen Verzerrung gehen kann. In den Landschaften der Künstlerin schwingt ein Nachhall der romantischen Naturmystik. Gepaart mit dem flirrenden Licht des Südens finden ihre Bilder zu einer ungeheuren Intensität.