254 Helfer im Kaarster Stadtgebiet : Messdiener bauen auf ihre Gemeinschaft

Pfarrer Gregor Ottersbach (l.) mit den Messdiener-Leitern Melina Vogt, Nicole Bosse, Carola Witthaut, Malte Hebrok und Matthias Rühl in der Sankt-Martinus-Kirche in Kaarst. Foto: keld. Foto: Elisabeth Keldenich

Kaarst 254 Messdiener helfen im Kaarster Stadtgebiet den Pfarrern dabei, die Gottesdienste ordnungsgemäß zu feiern. An Nachwuchs mangelt es nicht – nur die Vorster Gemeinde wünscht sich mehr junge Messdiener.

Ihre Anwesenheit am Altar gehört für viele Kirchgänger einfach dazu: Die Messdiener der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen verrichten ihre Aufgaben im Schnitt zehn Jahre lang, bis Studium oder Ausbildung sie an andere Wohnorte verschlagen. „Dabei ist der Dienst alles andere als selbstverständlich“, sagt Pfarrer Gregor Ottersbach, geistlicher Begleiter der Kinder und Jugendlichen. Warum es für die aktuell 254 Messdiener trotzdem „normal“ ist, dem Priester Wein und Hostien zum Altar zu bringen oder Kerzen zu tragen, erzählen einige Messdienerleiter: „Es ist besonders schön, die Messe so aktiv mitzuerleben und beteiligt zu sein“, sagt Melina Vogt (18) aus Vorst. „Und die Osternacht ist ein echtes Highlight“, ergänzt ihre „Kollegin“ Carola Witthaut (19). Außerdem sind sie ein Teil der Gemeinde.