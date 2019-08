Liberales Urgestein aus Kaarst : FDP trauert um Jochen Dürrmann

Das liberale Urgestein Jochen Dürrmann wurde zum Ehrenvorsitzenden der VLK gewählt. Die FDP trauert um ein verdientes Mitglied. Foto: L. Baten

Kaarst 54 Jahre lang war Jochen Dürrmann Mitglied in der FDP, nun ist er im Alter von 84 Jahren verstorben.

Stephan Seeger

Diese Nachricht ist ein Schock. Jochen Dürrmann, seit 54 Jahren Mitglied in der FDP, ist tot. Der Ehrenvorsitzende des Verbandes Liberaler Kommunalpolitiker (VLK) ist bereits am 16. August im Alter von 84 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben. „Jochen Dürrmann war über viele Jahre das Gesicht der FDP in Kaarst“, schreibt die Kaarster FDP in einem Nachruf. „Jochen Dürrmann war ein ganz großer Liberaler, immer sehr offen, der auch mich damals sehr unterstützt hat. Ein toller Mann, der den liberalen Gedanken gelebt hat“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Ursula Baum. Der Parteivorsitzende Heinrich Thywissen war auch persönlich betroffen, als er vom Tod Dürrmanns erfahren hat. „Ich hatte einen sehr guten Kontakt zu ihm“, sagt Thywissen. Jochen Dürrmann hinterlässt seine Frau und drei erwachsene Töchter. „Der Stadtverband Kaarst verliert mit ihm einen profilierten Kommunalpolitiker und einen aufrechten Liberalen“, schreibt die FDP weiter. Die Parteimitglieder beschreiben Dürrmann als „profilierten Liberalen“, der „für liberale Kommunalpolitik zu streiten wusste.“

Auch die Kreis-FDP trauert um ihren ehemaligen Vorsitzenden. „Die Freien Demokraten im Rhein-Kreis Neuss und im Bezirksverband Düsseldorf verlieren nicht nur ein engagiertes und hoch geschätztes Mitglied, sondern auch einen guten Freund. In dieser schweren Zeit sind unser Mitgefühl und unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Wir werden Jochen Dürrmann stets in ehrender Erinnerung halten“, heißt es in einer Mitteilung.