Grünstraße in Kaarst : Zwei Verletzte nach Streit – Polizei findet Machete in Wohnung

Foto: dpa/Friso Gentsch

Kaarst An der Grünstraße in Kaarst ist es am Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Die Beamten fanden zwei verletzte Männer vor – und eine Machete in einer Wohnung.

Anwohner an der Grünstraße in Kaarst haben am Sonntag die Polizei alarmiert, nachdem sie Hilferufe aus einem Mehrfamilienhaus gehört haben. Die Beamten trafen vor dem Haus auf einen verletzten 25-Jährigen, der zuvor aus einer Wohnung gekommen sein soll. Rettungskräfte brachten den Kaarster zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat es in einer Wohnung eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 25 und 33 Jahren gegeben. Die Hintergründe sind unklar, die Ermittlungen dauern nach Angaben der Polizei an.