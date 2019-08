Forderung der Grünen in Kaarst : Klimaarchitekt Küsters soll in Umweltausschuss geladen werden

Peter Küsters ist der erste „Urban Climate Architect“ Nordrhein-Westfalens. Foto: Peter Küsters

Kaarst Peter Küsters ist der erste „Urban Climate Architect“ in Nordrhein-Westfalen. In dieser Funktion beschäftigt sich Küsters mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die städtische Infrastruktur – so die Kurzfassung. Die Kaarster Grünen-Fraktion will Peter Küsters nun zur nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses einladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dort soll er erläutern, „was eine Stadt der Größenordnung und Lage Kaarst tun sollte, um sich den Auswirkungen des Klimawandels anzupassen“, heißt es in einem Antrag an den Ausschuss am 25. September. Die Grünen halten es für sinnvoll, dass ein Fachmann erklärt, worauf Politik und Verwaltung bei zukünftigen Entscheidungen achten sollten. „Nicht erst diesen Sommer, aber insbesondere in den Hitzeperioden ist jedem klar geworden, dass bei einem sich veränderndem Klima die Stadtinfrastruktur auch eine andere werden muss“, schreiben die Grünen weiter. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, würde Küsters in der Sitzung des Umweltausschusses am 8. Oktober als Fachmann auftreten.

Peter Küsters stammt aus einer bekannten Neusser Gartenbaufamilie und hat die sogenannte „Greenpass-Methode“ entwickelt. Diese Methode ist eine neuartige Möglichkeit, bei anstehenden Bauprojekten Klimaszenarien und deren Auswirkungen auf die städtische Infrastruktur, Gebäude und Menschen wirksam einzubeziehen. Vor einigen Jahren wurde die Greenpass-Methode in Wien von einem Startup entwickelt, Mitgründer war Peter Küsters, der die Methode in Deutschland vertritt. Angesichts der extrem heißen und trockenen Sommer 2003 und 2018 sowie der Wetterlage 2019 stößt Küsters mit seiner Methode auf ein enormes Interesse. Denn vom Klimawandel „ist jeder betroffen“, wie Küsters sagt. Seine Erfahrungen wollen die Grünen nun für die Zukunft von Kaarst nutzen.

(NGZ)