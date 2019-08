Protest gegen Kurzstreckenflüge : Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ demonstriert in Düsseldorf

Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ demonstriert in Düsseldorf

Kaarst Gemeinsam mit der Umweltbewegung „Fridays for Future“ hat der Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ am Flughafen Düsseldorf demonstriert.

Rund 20 Mitglieder des Kaarster Vereins waren bei der Demo am vergangenen Freitag dabei, insgesamt zogen 300 Menschen vom Fernbahnhof des Flughafens in Richtung Ankunftsbereich. Die Mitglieder des Kaarster Vereins trugen orangefarbene Warnwesten, sie klatschten, sangen und pfiffen. „Die Forderungen, die Fridays for Future gestellt haben, decken sich weitgehend mit unseren“, sagt Werner Kindsmüller, Vorsitzender des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“.