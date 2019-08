Kaarster Stimmen : Kim Holtappels steht auf Klassik

Kim Hannah Holtappels. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Die 18-Jährige studiert ab Herbst an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf.

Kim Hannah Holtappels sitzt in ihrem Elternhaus und stellt fest, dass ihre musikalische Karriere eigentlich schon mit neun Jahren begann: Damals erhielt sie klassischen Gesangsunterricht in Meerbusch. Erblich ist sie durch ihren Vater vorbelastet: Rainer Holtappels wollte Musiker werden, konzentrierte sich auf Rock und Pop mit der Gitarre, konnte seinen Berufswunsch letztendlich aber nicht verwirklichen. So blieb es beim Hobby – aber seine Tochter wird ab Herbst ein Gesangs- und Klavierstudium an der Robert-Schumann-Hochschule (RSH) in Düsseldorf beginnen.

Die 18-jährige hat in diesem Jahr ihr Abitur gemacht. Und kann schon auf eine ganz beachtliche Laufbahn in Sachen Musik zurückblicken. Der Auslöser für Bühnenpräsenz war ein spontaner Live-Auftritt mit elf Jahren: „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor vielen Leuten zu singen“, erinnert sich Kim Holtappels und strahlt. Seit 2010 hatte sie regelmäßige Auftritte als Sängerin in den Sparten Pop, Musical und Jazz mit der Musikschule Mark Koll, der Band „Gravity“ und der Jungen Symphonie Kaarst. 2016 begann sie ein Junior-Studium an der RSH, das die entscheidende Wende brachte. Denn nun konzentrierte sie sich auf die Klassik, mit der sie erstmalig im Kinderchor der katholischen Kirchengemeinde in Berührung kam. Der klassische Gesang sei anspruchsvoller als der im Pop-Bereich, erklärt sie. Eine Hörprobe beweist: Ihre Stimme ist bereits seit dem Junior-Studium sehr gereift.