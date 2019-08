Mehrere Schlüssel gestohlen : Unbekannte steigen in Autohaus in Büttgen ein

Foto: dpa/Silas Stein

Büttgen In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte versucht, in eine Tankstelle an der Novesiastraße in Büttgen einzubrechen. Wenig später wurde auch in ein Autohaus in unmittelbarer Nähe eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter in einem dunkelfarbenen Audi A7 mit Neusser Kennzeichen. Offensichtlich hat das Auslösen des Alarms sie von einem weiteren Vorhaben abgehalten. Ermittlungen ergaben, dass die angebrachten Kennzeichen zuvor in Glehn von einem Audi-Sportcoupe gestohlen worden waren. Während der Fahndung nach den Verdächtigen entdeckte eine Streife an der Gutenbergstraße die aufgehebelte Eingangstür eines Autohauses. Hier verschafften sich die Täter Zugang zum Verkaufsraum.