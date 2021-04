Kaarster Vereinigung : Senioreninitiative während der Pandemie im Hintergrund aktiv

Kaarst Horst Schleberger, Vorsitzender der 2010 gegründeten Senioreninitiative Kaarst (SIK), gibt zu: „Die Corona-Pandemie betrifft unsere Initiative in gewaltigem Ausmaß.“

Schließlich mussten viele geplante Vorhaben ersatzlos gestrichen werden. Dazu gehört ein Fahrtest im eigenen Auto unter Begleitung eines Fahrlehrers. Aber auch die Beteiligung am Stadtfest „Kaarst total“, Karnevalssitzungen und Jazz-Veranstaltungen fielen aus – ein „völliges Stillhalten“, so Horst Schleberger.

Jedoch ist die SIK nicht „verschwunden“ (Schleberger) und kümmert sich im Hintergrund um ihre 180 Mitglieder. Ostergrüße wurden als Karte per Mail verschickt und falls das nicht möglich war, erhielten diejenigen gute Wünsche per Post.

Ansonsten wird an einem Programm gestrickt, dessen Realisierung nach Lockerungen sofort möglich ist wie etwa Weihnachtsfeiern in der Gaststätte Bischofshof in zweifacher Auflage. Ein Mal pro Woche treffen sich drei Vorstandmitglieder im Haus der Senioren, wo sie mit „stiller Duldung des Gebäudemanagements der Stadt Kaarst“, so der 80 Jahre alte Schleberger, einen Raum nutzen.