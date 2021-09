SPD-Bundestagskandidat Philipp Einfalt : Mit Bildungsthemen Richtung Berlin

Der Bund müsse sich weiter bei Digitalisierung der Schulen auch weiterhin finanziell beteiligen, sagt Bundestagskandidat Philipp Einfalt, die Ausstattung der Schulen sei sehr unterschiedlich. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rhein-Kreis Neuss Als Gewerkschaftler und Personalrat setzt er sich zurzeit für andere Menschen ein, nun will Philipp Einfalt für die SPD in den Deutschen Bundestag. Mit welchen Themen sich der 49-Jährige in Berlin engagieren will.

Von Carsten Sommerfeld

Der Mann, der am Wahlkampfstand am deutschen Eck in Meerbusch-Büderich die unterschiedliche Digital-Austattung in Schulen bemängelt, rennt bei Philipp Einfalt offene Türen ein. Schließlich ist Bildung eines der Kernthemen des 49-Jährigen, der bei der Bundestagswahl am 26. September unter anderem gegen Amtsinhaber Ansgar Heveling (CDU) antritt. Zurzeit tourt er durch den Wahlkreis mit dem sperrigen Namen „Krefeld I – Neuss II“, der sich schlauchartig vom Krefelder Süden bis zum Tagebau Garzweiler in Jüchen erstreckt. Philipp Einfalt ist gern an Wahlständen: „Ich mag es, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.“ Und er merkt, dass seine Partei und ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz in den vergangenen Wochen im Aufwind sind. Das motiviert.

Nein, lange geplant hat er seine Kandidatur nicht. Als bei der SPD gefragt wurde, wer sich dies vorstellen könne, „da habe ich mich aktiv gemeldet. Ich möchte meine Erfahrungen zur Verfügung stellen.“ Und er nennt einen Lebensgrundsatz: „Ich möchte mich für Menschen einsetzen, die nicht auf Rosen gebettet sind, auch die mitnehmen, die nicht so viel Glück im Leben hatten.“

Philipp Einfalt ist gern an Wahlstand, etwa hier in Büderich. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Info Vor acht Jahren in die SPD eingetreten Familienstand Der gebürtige Krefelder ist 49 Jahre alt und verheiratet. Beruf Geschäftsführung Personalrat für Förderschulen und Schulen für Kranke bei der Bezirksregierung Düsseldorf. Philipp Einfalt hat früher als Sonderpädagoge gearbeitet. Politik Das SPD-Parteibuch hat er seit etwa acht Jahren. Wahlkreis Philipp Einfalt tritt im Wahlkreis Krefeld I – Neuss II an (Jüchen, Korschenbroich, Kaarst Meerbusch und Teile von Krefeld). Freizeit Kickboxen, Tauchen, Mountainbike, Fotografie, Reisen, Kochen

Das zieht sich wie ein roter Faden durch seine Vita. Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Krefeld ist er und Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Krefeld. „Das mache ich mit Herzblut. Die Arbeitnehmer brauchen eine starke Stimme.“ Beruflich ist er freigestellter Personalrat für Förderschulen und Schulen für Kranke bei der Bezirksregierung. Früher arbeitete er als Sonderpädagoge mit verhaltensauffälligen Jugendlichen.

Zeitweise war er stellvertretender Leiter eines privaten Zoos in Moers. Das verblüfft zunächst. Der gebürtige Krefelder hat neben Sonderschulpädagogik Biologie studiert. Die Arbeit an seiner Promotion in Köln zur tiergestützten Pädagogik/Therapie muss warten, der Wahlkampf hat Vorrang. Das SPD-Parteibuch hat er seit circa acht Jahren. „Ich hatte immer viele Kontakte zur SPD, aber ich habe lange gebraucht, bis ich mich politisch festgelegt habe.“ Dabei verkörpert er mit seinen Einstellungen ur-sozialdemokratische Prinzipien.

Klar, dass für den Gewerkschaftler faire Löhne und Mitbestimmung Herzensanliegen sind – und für den Pädagogen Bildung. Die solle kostenfrei „vom Kindergarten bis zum Bachelor und Master“ sein, sagt Einfalt. Eine Herausforderung sei die Digitalisierung der Schulen. „Digitalpakt und Gute Schule sind super“, doch Schulen seien sehr unterschiedlich ausgestattet, häufig funktioniere Wlan nicht, und die Schulen nutzen verschiedenste Lernplattformen. „Ein Wildwuchs.“ Eine einheitliche Plattform für alle Bundesländer „wäre super“. Stopp, Schulen sind doch Ländersache? Den Föderalismus im Bildungsbereich aufheben wolle er nicht, betont der Kandidat. Aber der Bund müsse sich mehr engagieren, sich an der Finanzierung der Bildung weiter beteiligen, „das hat sich in der Corona-Zeit bewährt“.

Und dann kommt er zu einem anderen Thema: Der Strukturwandel, der nicht nur im Umfeld des Tagebaus Thema ist. „Dieser Battle um Jahreszahlen beim Kohleausstieg nervt mich. Wir müssen dringend etwas für den Klimaschutz tun. Umweltschutz ist eines der wichtigsten Themen. Aber Wirtschaft und Kommunen müssen Zeit haben sich umzustellen“, betont Einfalt, der zudem an die denkt, die sich nicht einfach ein E-Auto leisten können. Umweltschutz müsse „für den Otto-Normal-Verbraucher bezahlbar“ sein.