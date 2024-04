Konzert am 27. April 2024 in Jüchen Schul-Bigband spielt im Redhot

Info

Ursprung Mit ihrem Auftritt im Redhot will die Band wieder „back to the roots“ der authetischen Jazz-Musik. Anders als bei Schulveranstaltungen wird beim Jazz nämlich nicht still und leise zugehört, sondern währenddessen getanzt, geredet, mitgesungen und damals auch geraucht – ganz weg von dem braven Schulverhalten. Bis auf das Rauchen im Konzertraum wünscht sich die Bigband genau das zurück.

Solo Im Jazz kommt es zwischendurch auch gerne vor, dass jemand ein Solo spielt. Ist dieser fertig, endet jedoch meistens nicht das Stück. Im Redhot kein Problem, denn auch Beifallsbekundungen mitten im Stück sind gerne gesehen.