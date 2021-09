Vorstandswahlen bei Christdemokraten : CDU-Ortsverband Jüchen weiter mit Sandra Lohr

Jüchen Die Vorstandswahlen des CDU-Ortsverbandes Jüchen-Garzweiler brachten Veränderungen. Beide stellvertretenden Vorsitzende sind neu.

Auf Hochtouren läuft der Bundestagswahlkampf, beim CDU-Ortsverband Jüchen-Garzweiler stand aber noch anderes an: In der Mitgliederversammlung im Haus Katz wählten die Christdemokraten ihren Vorstand. Sandra Lohr (49) wurde von den 20 anwesenden Mitgliedern mit einer Gegenstimme als Vorsitzende des Ortsverbandes wiedergewählt, der mit zwei weiteren den CDU-Stadtverband bildet. Veränderungen gibt es bei den beiden stellvertretenden Vorsitzenden. Karl-Heinz Mohren wollte Jüngeren Platz machen. Auch Werner Hüsselmann kandidierte nicht mehr, er gehört als Beisitzer weiter dem Vorstand an. Als neue stellvertretende Vorsitzende wurden Roland Weyer und Raveena Babu gewählt.