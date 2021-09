Schwierige Haushaltslage in Jüchen : Ausschuss vertagt Entscheidung über Steuererhöhungen

Jüchen Angesichts der schwierige Haushaltslage hatte die Stadtverwaltung die Erhöhung sowohl der Gewerbesteuer als auch der Grundsteuern vorgeschlagen.

Ob höhere Steuern auf Immobilienbesitzer und Unternehmen in Jüchen zukommen, steht noch nicht fest: Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Entscheidungen auf die anstehenden Etatberatungen vertagt – auf Antrag der SPD: „Die Klausurtagungen stehen in einigen Wochen an, wir werden uns dann mit dem Thema intensiv befassen“, sagte Fraktionsvorsitzender Hans-Josef Schneider. Und CDU-Fraktionschef Ralf Cremers erklärt: „Dafür sind Etatberatungen ja da, um nach Einsparpotenzialen und Möglichkeiten für Mehreinahmen zu suchen.“ Diese Suche ist wegen der Haushaltssituation bitter nötig. Cremers spricht von „Schieflage“. Zum einen muss die Stadt RWE eine Gewerbesteuerzahlung zurückerstatten – 4,9 Millionen Euro. Zum anderen fallen die Ausgaben für Kreisjugendamtsumlage, Zweckverband Landfolge Garzweiler und Kreisverkehrsgesellschaft bis 2025 wohl um zwei Millionen Euro höher aus als geplant. Ohne Gegensteuern droht der Stadt die Haushaltssicherung. Die Verwaltung hatte ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen – etwa die Anhebung der Gewerbesteuer um zehn auf 460 und der Grundsteuer B (für bebaute und unbebaute Grundstücke) von 440 auf 540 Prozentpunkte. „Wir werden an Steuererhöhungen wohl nicht vorbeikommen, über die Höhe müssen wir noch diskutieren“, erklärte Cremers nach der Sitzung.