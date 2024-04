Auf dem Friedhof in Jüchen-Bedburdyck Stadt lässt alte Mauer instandsetzen

In Absprache mit der Denkmalschutzbehörde hat die Stadt ein Fachunternehmen beauftragt, das die Backsteinmauer möglichst wieder in den Originalzustand zurückversetzen soll. „Dieses bedeutende Projekt stellt nicht nur eine optische Verbesserung des Friedhofs dar, sondern markiert auch einen wichtigen Schritt in der Erhaltung des kulturellen Erbes der Stadt“, sagt Rathaussprecherin Ursula Schmitz. Beim Abriss eines Hauses an der Kölner Straße konnten im Vorjahr alte Backsteine gesichert werden, die – sorgfältig gereinigt – beim Aufbau der Mauer verwendet werden.