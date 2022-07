Modellprojekt​: Sachsen-Anhalt will Vier-Tage-Woche an Schulen​ erproben

Sachsen-Anhalt will Vier-Tage-Woche an Schulen erproben

Magdeburg Normalerweise gehen Schüler in Deutschland fünf Tage pro Woche zur Schule. Das Bundesland Sachsen-Anhalt erprobt ab dem kommenden Schuljahr ein anderes Modell. Einige Parteien und Verbände halten davon wenig.

Sachsen-Anhalt probt an einigen Schulen die Vier-Tage-Woche. Das Projekt 4+1 sei ein Modellprojekt zu Unterrichtsorganisation an Schulen, das auf einen Beschluss des Landtags zurückgehe, erklärte das Landesbildungsministerium am Freitag in Magdeburg. Am Modellprojekt nehmen demnach zunächst zwölf Schulen teil. Die Teilnahme sei freiwillig und zunächst auf das kommende Schuljahr begrenzt.