Verein „Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas“ Einen Blick in private Gärten werfen

20 Jahre wurde die „Offene Gartenpforte" im nördlichen Rheinland von der Stiftung Schloss Dyck koordiniert. Aufgrund eines personellen Wechsels sei die Stiftung dieses Jahr jedoch auf die Idee gekommen, gemeinsam mit dem Verein „Straße der Gartenkunst“ an dem Projekt zu arbeiten, da die Verbindung zwischen beiden traditionell ohnehin sehr eng sei, so Jens Spanjer, Vorsitzender der Stiftung Schloss Dyck. Der Verein sei nämlich nicht nur hier gegründet, sondern habe auch vor Ort seinen Sitz. „Von daher freuen wir uns, dass wir auch damit ein Stück weit unseren ehrenamtlichen Verein in dieses schöne Projekt miteinbringen können“, sagt Spanjer. Finanziell getragen werde die „Offene Gartenpforte“ im nördlichen Rheinland jedoch maßgeblich durch die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL).