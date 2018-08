Jüchen: Aldenhoven machte aus den Classic Days wieder eine eigene Party

Aldenhoven Aus der Not machte das Dorf, das durch die Classis Days komplett abgeriegelt ist, auch dieses Jahr wieder eine Tugend und feierte eine kollektive Party .

Jüchen Zwischen 35.000 und 40.000 Besucher bilanzierten die Veranstalter der Classic Days und erreichten damit trotz der Hitze in etwa die Zahlen des Vorjahres. Der Temperatursturz am Sonntag hatte laut Pressesprecher Norbert Freiberg die Besucherzahlen noch mal ansteigen lassen. Auch viele auswärtige Gäste und Teilnehmer waren angereist, die laut Freiberg hauptsächlich in Neuss übernachteten. Sie seien im Crown Plaza, im Dorint und im Fire & Ice an der Neusser Skihalle abgestiegen.

Besondere Unterstützer hatten die Classic Days auch wieder „vor der Haustüre“, etwa in Aldenhoven. Die Bewohner von Aldenhoven und Damm sind zwar drei Tage lang fast völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Während es deswegen auch schon Proteste gab, haben vor allem die Anwohner des Aldenhovener Gürtelwegs aus der Not eine Tugend gemacht: In ihren Vorgärten feierten sie wieder ihre eigene Classic-Days-Party, grillten und unterstützten die vorbeirauschenden Rennfahrer. „Wenn Classic Days sind, dann ist das im Grunde genau wie Karneval, da hast du nur zwei Optionen. Entweder du feierst mit oder du fährst weg“, sagt Axel Meier. „Wir sehen das als kleines Familien- und Nachbarschaftsfest an und freuen uns jedes Jahr auf ein schönes Wochenende, an dem wir die Rennfahrer anfeuern und feiern“, sagte Petra Daumen. Gemeinsam mit seinem Freund Mika Schönen hatte Meier eine Tribüne errichtet, auf der die Nachbarn die Rennfahrer lautstark und mit Pompons anfeuerten. Am Gürtelweg sind die Bewohner am stärksten von den Classic Days betroffen, denn die Rennstrecke führt genau über die Straße. „Das ist schon Wahnsinn, wenn die Rennwagen an dir vorbeischießen“, sagte PS-Liebhaber Mika Schönen. Toll sei aber die Interaktion mit den Fahrern, die winkten, teils anhielten und sich für die Unterstützung bedankten. „Mit den meisten Rennfahrern und Beifahrern haben wir viel Spaß“, sagte Axel Meier.