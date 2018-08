13. Classic Days auf Schloss Dyck bei Jüchen

Jüchen/Rhein-Kreis Wegen der erhöhten Brandgefahr musste bei den Classic Days auf Schloss Dyck umorganisiert werden. Dank des Einsatzes vieler Helfer fand die Party trotzdem (fast) wie gewohnt statt.

Chris Williams war am Samstagmorgen der traurigste Gast der Classic Days. Der Engländer, der mehrere Oldtimer mit zum Schloss brachte, durfte mit ihnen nicht auf den Rundkurs. Zu gerne hätte er „Mavis“, ein feuerspeiendes Ungetüm vom Typ Packard-Bentley, den Zuschauern gezeigt. Aber der Flammen werfende Wagen durfte aus Brandschutzgründen nicht auf die Strecke. Zu groß war die Gefahr, dass ein Funken die Strohballen am Streckenrand und damit auch die Wiesen am Schloss Dyck in Brand stecken könnte.