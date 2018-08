Jüchen: Mercedes-Oldtimeter von Parkplatz gestohlen

Polizei ermittelt : Diebe stehlen Mercedes-Oldtimer von Parkplatz

Rhein-Kreis Ein wertvoller Oldtimer ist am Samstag in Jüchen entwendet worden. Der Mercedes 280 SL Pagode stand auf einem für die Classic Days eingerichteten Parkplatz an der Brabanter Heerstraße. Das seit 27 Jahren in Familienbesitz befindliche Fahrzeug hat das Kennzeichen UN-SL 18H, die Farbe ist hellelfenbein, die Innenausstattung aus bordeauxrotem Leder, ebenso das Faltdach und die Radkappen.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die den Abtransport oder die Abfahrt des Autos beobachtet haben. Die Tatzeit liegt zwischen 9.30 und 17.15 Uhr. Hinweise an die Ermittler unter Telefon 02131 3000.

Die Polizei sucht nach diesem Mercedes 280 SL Pagode. Foto: Polizei Rhein-Kreis Neuss

(ngz)