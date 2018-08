Jüchen: Gemeinde unterstützt Asylbewerber

Hilfe für Asylbewerber in Jüchen

Die Verwaltungsbeamtin Ute Schwieren berät Asylbewerber in der Integrationsstelle der Gemeinde Jüchen. Foto: Christian Kandzorra

Jüchen Nach Ende des großen Flüchtlingszustroms werden Jüchen pro Halbjahr rund 25 Asylbewerber zugewiesen, darunter auch abgelehnte.

Der große Zustrom ist vorbei: Ging es vor einigen Monaten noch schwerpunktmäßig um die Unterbringung von Flüchtlingen und deren grundlegende Versorgung, berichtet Ute Schwieren jetzt von einer „vertiefenden Integrationsarbeit“. Die Verwaltungsbeamtin ist Mitarbeiterin der Integrationsstelle – und eine diplomatische Vermittlerin, vor allem in Bezug auf Alltagsprobleme und Streitigkeiten, wie sie sagt: „Jetzt beginnt die eigentliche Integrationsarbeit.“ Dabei setzt die Gemeinde Jüchen nach wie vor auf die Unterstützung durch Ehrenamtler. „Ohne sie wäre die Integration nicht zu stemmen“, betont Ute Schwieren.

Begegnungsstätte An der Jülicher Straße soll Integrationsarbeit direkt vor Ort geleistet werden: Dort finden Kurse und Beratungstermine statt.

Die unterschiedlichen Status der Asylbewerber und die komplizierte Rechtslage sorgten immer wieder auch für Probleme. „Warum darf er bleiben und er nicht?“, „Warum bekommt er die Wohnung und er nicht?“ – Solche Fragen würden laut Zillikens immer wieder aufkommen. Dort muss die Integrationsstelle vermitteln, Aufklärung leisten – auch den Ehrenamtlern gegenüber. „Zu meinen Aufgaben zählt es, etwa Dolmetscher zu organisieren und Schulen und Arbeitgeber zu kontaktieren“, erzählt Ute Schwieren, die ein gutes Gespür für die jeweiligen Kulturkreise entwickelt hat, aus denen die Asylbewerber kommen. Sie möchte motivieren, den Menschen helfen, selbständiger zu werden und sich so einzuleben.

Die Integrationsarbeit wird immer intensiver. „Die Euphorie ist auch auf Seiten der Ehrenamtler nicht mehr so spürbar, wie am Anfang. Erfreulicherweise melden sich aber immer noch regelmäßig Freiwillige bei uns, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren möchten“, berichtet die Verwaltungsbeamtin. Bürgermeister Zillikens lobt den „langen Atem“, den die beweisen, die ihre Hilfe dauerhaft anbieten und mitunter den Weg durch den deutschen „Behördendschungel“ weisen. Inzwischen haben sich gute Vertrauensverhältnisse zwischen Helfern und ausländischen Bürgern aufgebaut.