Jüchen: Gemeindearchivteam hat sich viel vorgenommen

Gemeindearchiv Jüchen : Neue Pläne fürs Gemeindearchiv

Jüchen Der Rhein-Kreis hat die Betreuung des Archivs übernommen. Christiane Skirde und Rebecca Ney aus Jüchen wollen Kontakte zu Grundschulen aufbauen, zudem ist an eine Vernetzung zum Kreisarchiv in Dormagen-Zons gedacht.

Das Messingschild draußen ist dasselbe geblieben, drinnen im Gemeindearchiv an der Steinstraße haben sich die Zuständigkeiten geändert. Die Gemeinde hat die fachliche Betreuung des Archivs im Anbau der früheren Volksschule an den Rhein-Kreis Neuss übergeben – an Kreisarchivar Stephen Schröder und sein Team. Die öffentlich rechtliche Vereinbarung dafür liegt noch bei der Bezirksregierung. Christiane Skirde (62) und Rebecca Ney (28) vom Kreis pflegen die Bestände, betreuen die Besucher. Und für die Zukunft gibt es bereits neue Pläne.

Christina Skirde (l.) und Rebecca Ney betreuen die Bestände im Gemeindearchiv an der Steinstraße. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Anlass für die Änderung war, wie Bürgermeister Harald Zillikens erklärt, der Weggang von Gemeindearchivar Axel Bayer nach Gummersbach. Das Archiv bleibe weiter im Besitz der Gemeinde und – darauf habe die Politik Wert gelegt – vor Ort in Jüchen. Bei einem Umzug nach Zons wären für die Gemeinde Raumkosten angefallen, während die Räume an der Steinstraße leer gestanden hätten. Zudem hätten Jüchener längere Wege für Nachforschungen auf sich nehmen müssen.

Eine Zigarrenschachtel weist auf die frühere Zigarren-Produktion in Jüchen hin. Foto: RP/Carsten Sommerfeld

Info Wie das Gemeindearchiv zu erreichen ist Adresse Steinstraße 9 in Jüchen, nicht weit von Haus Katz. Öffnungszeiten dienstags von 9 bis 12.30 Uhr, mittwochs von 14 bis 15 Uhr Telefon 02165 9154005 E-Mail christiane.skirde@juechen.de sowie kreisarchiv@rhein-kreis-neuss.de

Die Schulklasse auf dem Bild von 1903 blickt gespannt und hoffnungsvoll in die Zukunft. Die Chronik der Volksschule in Bedburdyck endet dagegen mit Traurigem: Auf den letzten Seiten sind Bilder von 1944 Gefallenen eingeklebt. Geschichte und Geschichten erzählen die rund 5000 Dokumente in Archiv Akten. Ratsunterlagen Chroniken, Bücher sowie Fotos und Firmennachlässe lagern in drei Räumen, zum Teil in platzsparenden Rollcontainern. Für Christiane Skirde ist das bereits vertraut, seit drei Jahren ist sie tageweise im Archiv, hat Bestände gesichtet und bewertet. Die 62-Jährige hat Geschichte und Deutsch auf Lehramt studiert, seit 25 Jahren ist sie im Archivwesen aktiv, erst bei der Stadt Dormagen, dann beim Kreis. Dort hat Rebecca Ney ihre Ausbildung absolviert. Beide interessieren sich für Heimatgeschichte, für „Geschichte zum Anfassen“.



Jüchener Gemeindearchivar geht : Kreis soll Archiv übernehmen

Die Bestände in den Regalen halten keineswegs Dornröschenschlaf. Heimatforscher suchen historische Unterlagen – und: „Zurzeit rennen uns Familienforscher die Bude ein“, sagt Skirde lächelnd. Schüler nutzen Dokumente für Facharbeiten, mit dem Gymnasium besteht eine Bildungspartnerschaft. Zudem will das Archivteam weiter die Arbeit des Fördervereins unterstützen. Regelmäßig zu Besuch sind Vorschulkinder aus Kitas „Wir zeigen ihnen etwa Fotos von alten Schulklassen und Schriftstücke, die in Sütterlin geschrieben wurden“, berichtet Skirde. Auf Interesse stößt auch eine alte Zigarrenkiste, in Jüchen gab es einst mehrere Zigarrenhersteller.