Neuer „Blitzer“ in Jüchen verwundert Fahrer

Tempokontrollen in Jüchen

Jüchen Für Verwunderung sorgt seit kurzem ein grauer Metallkasten, den Autofahrer neuerdings an Straßenrändern in Jüchen sichten.

Das Fahrzeug sehe wie eine Radaranlage aus, heißt es. „Ist das ein Eigenbau der die Autofahrer abschrecken soll, oder wirklich eine funktionierende Radaranlage?“, fragt Holger Reinert aus Mönchengladbach, der in Waat auf den ungewöhnlichen Kasten stieß. Autofahrer sollten beim Vorbeifahren aufs Tempo achten, der Kasten ist keineswegs eine Attrappe, sondern ein „echter“ Blitzer. Es handelt sich um die neue mobile Überwachungsanlage des Rhein-Kreises Neuss, die kreisweit zum Einsatz kommt, beispielsweise bereits in Grevenbroich und Meerbusch gesichtet wurde. Der einachsige Anhänger sieht aus wie ein großer grauer Werkzeugschrank, ist aber mit moderner Messtechnik ausgestattet. Während der Geschwindigkeitsüberwachung sind die Räder verdeckt. Nach Auskunft der Kreispressestelle steht die „semistationäre“ Anlage voraussichtlich bis zum 15. August in Jüchen-Dürselen.