Classic Days 2018 in Jüchen - Mehr als 110.000 Euro für die Sicherheit

Dyck Organisatoren der großen automobilen Gartenparty sind gut vorbereitet. Sanitäter sollen in einem möglichen Notfall noch schneller zur Stelle sein.

Es ist ein ausgeklügeltes System, das ständig verbessert und erweitert wird: das Sicherheitskonzept für die Classic Days. Es umfasst einen dicken Aktenordner mit Einsatz- und Lageplänen. Marcus Herfort, der Geschäftsführer der Classic-Days-Gesellschaft und Vorstandsmitglied im Verein ist, zählt zu den Organisatoren, die mit in die Ausarbeitung des Konzepts involviert sind. „Sicherheit“ – ein Thema, das für die Macher der „automobilen Gartenparty“ von großer Bedeutung ist. Mehr als 110.000 Euro fließen in die Sicherheit – ein hoher Betrag, der auch mit Hilfe der Schlossstiftung gestemmt wird.

Zum Sicherheitskonzept zählen Dinge von der Behandlung eines Wespenstichs über die Verkehrslenkung durch die Polizei und die Bewachung des Veranstaltungsareals bei Nacht bis hin zur Terrorabwehr. „Wir sind stets gut vorbereitet“, sagt Herfort. Der Veranstaltung – in den vergangenen Jahren kam die Besucherzahl der 40.000-Marke nahe – gehen bis zu zehn „Orga-Treffen“ voraus, in denen ausschließlich das Sicherheitskonzept unter Beteiligung mehrerer Behörden besprochen und verbessert wird. In Bezug auf das Sicherheitskonzept gaben die Gemeinde Jüchen und der Rhein-Kreis bereits ihr „Go“, so dass die Veranstaltung am 3. August starten darf.