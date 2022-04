Schloss Dyck in Jüchen : Schlossfrühling legt Traumstart an Ostern hin

Damm Der beliebte Frühjahrs- und Ostermarkt auf Schloss Dyck wird noch bis zum 24. April geöffnet sein. Schon das erste Wochenende war ein voller Erfolg.

Strahlender Sonnenschein, keine Wolke am Himmel, gutgelaunte Menschen, 130 Aussteller mit tollen Produkten sowie Blumen und blühende Bäume weit und breit: Der Schlossfrühling auf Schloss Dyck legte am Sonntag einen Traumstart hin. „Schlossfrühling“, so nennt sich der beliebte Frühjahrs- und Ostermarkt auf dem besonderen Gelände. Am gestrigen Montag ging es genauso weiter. Wer noch nicht da war: Das Gefühl, etwas verpasst zu haben, ist berechtigt. Aber zum Glück geht der Schlossfrühling in die Verlängerung: Am kommenden Freitag, Samstag und Sonntag lockt er wieder die Besucher an.