Zahlen von Karfreitag : Aktuell 6560 mit dem Coronavirus Infizierte im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter, die Hospitalisierungsinzidenz bleibt konstant. Das teilte der Rhein-Kreis Neuss am Karfreitag mit.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 6560 Personen (Vortag: 6056) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Das teilte der Kreis am Freitag mit. Seit Pandemie-Beginn wurden im Kreis 111.639 (Vortag: 110.807) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.Insgesamt 519 Menschen im Kreis sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, zuletzt eine 95-jährige Frau aus Rommerskirchen, eine 89-jährige Frau aus Dormagen und ein 86-jähriger Mann aus Jüchen.

„Impfungen sind weiter der Schlüssel zum Erfolg bei der Bewältigung der Pandemie. Neben den Auffrischungsimpfungen ist es vor allem wichtig, dass sich alle noch Ungeimpften impfen lassen. Es gibt keinen Grund, noch weiter mit einer Impfung zu warten“, appelliert Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Dies sei insbesondere auch mit Blick auf den kommenden Herbst von hoher Bedeutung. „Unsere Impfquote ist leider noch zu niedrig, um dauerhaft eine breite Schutzwirkung sicherzustellen und eine hohe Zahl an schweren Krankheitsverläufen zu vermeiden“, sagt Petrauschke, der dazu aufruft, schnellstmöglich einen Impftermin beim Haus- oder Betriebsarzt zu vereinbaren oder die Möglichkeit zu nutzen, sich ohne Termin bei einem der mobilen Impfangebote des Kreises oder in dessen Impfzentrum in Neuss impfen zu lassen.