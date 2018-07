Mängelmelder werden in Jüchen immer stärker genutzt

Jüchen Dieses Jahr wurden der Gemeinde bereits mehr als 100 Mängel digital gemeldet. Besorgniserregend: Die Zahl wilder Müllkippen steigt.

Jürgen Wolf berichtet auch von Kettenreaktionen: So werde an Stellen, an denen bereits wilder Müll liegt, häufig weiterer Abfall abgelegt. „Daher bemühen wir uns, die Ablagerungen schnellstmöglich zu beseitigen.“ Die Gemeinde hat sich selbst auf die Fahne geschrieben, wilden Müll innerhalb von 24 Stunden zu entfernen. „Diesem Versprechen kommen wir nach“, betont Wolf. Ausnahmen seien gegeben, wenn Meldungen an Feiertagen oder Wochenenden erfolgen. „Andere Mängel wiederum können nicht so schnell beseitigt werden“, sagt der Gemeindesprecher. Oft liegt die Zuständigkeit nicht bei der Gemeinde. „Bei defekten Straßenlaternen etwa leiten wir Hinweise direkt an den Netzbetreiber weiter, so dass er diese reparieren kann.“