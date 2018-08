Jüchen: Der Jugendtreff bestellt eigenen Garten.

Jugendleiter Rene Bamberg zusammen mit Justin Krönauer, Ria Hillmer, Bijan Bal und Finn Hillmer (v.l.) bei der Gartenarbeit, jetzt stand die erste größere Ernte an. Foto: Tinter, Anja (ati)

Bedburdyck Im Gemüsegarten des evangelischen Gemeindehauses Bedburdyck stand jetzt die erste große Ernte auf dem Plan. Das Projekt verfolgt natur- und religionspädagogische Ziele. Bei den Jugendlichen kommt‘s gut an, und es gibt weitere Pläne.

Gemüse selbst anbauen – das ist ein neuer Trend nicht nur bei Erwachsenen. Auch Kinder und Jugendliche, denen oft nachgesagt wird, sie hätten längst den Bezug zum Grün verloren, kommen zusehends auf den Geschmack selbst angebauter Zucchini, Kohlrabi, Kartoffeln und Co. Das zeigt ein neues Gartenprojekt der evangelischen Kirchengemeinde Bedburdyck: Kinder und Jugendliche, die regelmäßig ins Gemeindehaus an der Gierather Straße 31 kommen, haben in einer groß angelegten Aktion im Garten „klar Schiff“ gemacht und eine alte Hecke zugunsten eines Gemüsebeets entfernt. Auf etlichen Quadratmetern wachsen dort nun unterschiedliche Gemüse- und Obstsorten.