Kunst in Hückeswagen : Junger Künstler lädt zu seiner ersten Ausstellung

Hückeswagen Der Künstler Sven Raik Bernick beschäftigt sich in seiner ersten Ausstellung in Hückeswagen mit dem Zukunftsbild der Menschheit. Zu sehen sind alte und neue Werke aus den unterschiedlichsten Werkstoffen.

Sven Raik Bernick ist seit Februar Hückeswagener. Der 26-Jährige ist Künstler und kommt aus dem Sauerland. Nach seinem Studium an der Kunstakademie Düsseldorf hat ihn die Liebe nach Hückeswagen verschlagen, sein Atelier befindet sich in der ehemaligen „roten Fabrik“ an der Fuhr. Neben Bildhauerworkshops möchte sich der junge Mann als freischaffender Künstler etablieren. Im Rahmen seiner ersten Ausstellung in der Schloss-Stadt können sich Interessierte von Donnerstag, 23. Juli, bis Sonntag, 26. Juli, ein Bild von der Arbeit des 26-Jährigen machen.