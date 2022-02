Auftritt im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Musikalische Witze mit Lachgarantie

Comedian und Musiker Sven Bensmann präsentiert sein aktuelles Programm „Yes We Sven" am 12. Februar im Kultur-Haus Zach. Foto: M. Müller-Saran

Hückeswagen Der Comedian und Musiker Sven Bensmann gastiert am Samstag, 12. Februar, im Kultur-Haus Zach. Das Publikum erwartet ein unterhaltsamer Abend, versprechen die Organisatoren.

Ein „All-in-One-Entertainment-Gesamtpaket“ steht am kommenden Samstag auf der Bühne des Kultur-Hauses Zach: Der Comedian und Musiker Sven Bensmann präsentiert dann sein neues Programm „Yes we Sven“. Die Voraussetzungen für einen unterhaltsamen Abend sind nach Einschätzung von Stefan Noppenberger vom Trägerverein gegeben, stehe der Endzwanziger und menschgewordene Kuschelbär doch seit einigen Jahren auf den Comedy-Bühnen des Landes. „Herzlich und charmant lässt das Vorzeigedorfkind Bensmann die Grenzen zwischen urkomischer Stand-Up-Comedy und handgemachter Musik verschwimmen“, versichert er. Mit seiner vielseitigen Reibeisenstimme, die immer wieder gesangliche Vorbilder wie Joe Cocker oder Bruce Springsteen erkennen lasse, untermauere er seine Themen wie Disney, Dorf und Dödelwitze.

Auch Vorsitzender Detlef Bauer ist begeistert über den Künstler: „Wer noch nicht in den Genuss gekommen ist, wie Sven Bensmann mit musikalischer Begleitung Witze singt und dabei immer wieder haarscharf an der Gürtellinie vorbeischliddert, sollte sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen.“ Genauso, wie seine ganz eigene Perspektive auf die größten Unterschiede zwischen Stadt und Land und warum er sich – sozusagen als urbanes Dorfkind – irgendwo dazwischen wiederfindet. Wenn Bensmann dann noch die fantasievollsten und beliebtesten Disney-Songs in seiner Fortsetzung der Mega-Erfolgsrubrik „Daily Disney“ umtextet und auf alltägliche, saulustige Situationen ummünzt, bleibt im Publikum selten ein Auge trocken. Bensmann wuchs in einem Dorf im Südwesten Niedersachsen auf. Sein erster Auftritt startete er beim 80. Geburtstag seiner Oma, bei dem er in ein selbst gemachtes Horst-Schlämmer-Kostüm schlüpfte und Minuten lang für brüllende Lacher sorgte. Er schreibt eigene Songs und gründete nach der Abizeit zusammen mit vier Freunden eine Indiepunk-Band, und mit der Zeit entstanden die ersten Stand-Ups und lustigen Lieder. Die Talentschmiede des Quatsch-Comedy-Clubs beendete er als Finalteilnehmer. 2015 folgte die Teilnahme am NightWash-Talent-Award bis zum Finale, 2017 und 2019 belegte er beim NDR-Comedy-Contest jeweils den zweiten Platz. Ab Sommer 2018 folgten regelmäßige Engagements im Hamburger Schmidt Theater, die er seit Januar 2020 regelmäßig moderiert.