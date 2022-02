Kunst in Wassenberg : Künstler verarbeiten Weltkrisen

Die beiden Künstler Monika Jonas und Klaus Kaufmann stellen in Kürze ihre Werke im Bergfried aus. Foto: Anke Backhaus

Wassenberg „Schöne Aussichten“, so lautet der Titel der Ausstellung, die am 13. Februar in Wassenberg eröffnet wird. Monika Jonas und Klaus Kaufmann verarbeiten die größten Herausforderungen, denen Welt und Menschheit derzeit gegenüberstehen.