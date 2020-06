Hückeswagener Politiki : Grüne: Mehr Bürgern die Photovoltaik nahe bringen

Hückeswagen Die Grünen fordern die Stadtverwaltung auf, eine Informationsveranstaltung in Sachen Photovoltaik anzubieten. Die ist zwar gewillt, sieht eine solche allerdings wegen der Corona-Krise nicht vor dem Herbst als möglich.

Genau 277 privat betriebene Photovoltaik-Anlagen gibt es derzeit in Hückeswagen. Das klingt nach viel, tatsächlich werden damit aber nicht einmal zehn Prozent des tatsächlich Machbaren erreicht. Die Zahlen nannte Egbert Sabelek als Fraktionssprecher der Grünen jetzt in der letzten Ratssitzung vor den Ferien. Im Hintergrund stand ein Antrag der Grünen, der darauf abzielt, mehr Bürger in der Stadt, also vor allem Hauseigentümer, für Photovoltaik zu begeistern, um über private Anlagen auf ökologischem Weg den Strom für den eigenen häuslichen Bedarf zu erzeugen.