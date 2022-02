Chef der Remscheider SPD-Ratsfraktion wählt den Bundespräsidenten : Sven Wolf ist Teil der Bundesversammlung

Remscheid Der Remscheider Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD), der auch Chef der Ratsfraktion der Remscheider SPD ist, ist am kommenden Wochenende Mitglied der 17. Bundesversammlung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Während die beiden Bergischen Bundestagsabgeordneten Jürgen Hardt (CDU) und Ingo Schäfer (SPD) aus dem Wahlkreis 103 sich bereits öffentlich zu ihrer Teilnahme an der Bundesversammlung äußerten, musste Wolf zunächst noch abwarten. Die Unterlagen der Bundestagspräsidentin, die unter anderem den Ausweis für den Zutritt enthielten, landeten durch ein Versehen des Zustellers nicht in seinem Briefkasten, sondern an einer anderen Adresse im gleichen Postbezirk einige hundert Meter von Wolfs Wohnung entfernt. Die dort wohnende Dame meldete sich glücklicherweise telefonisch im SPD-Büro.

Wolf freut sich auf die Wahl am Sonntag, auch wenn die Zeremonie wegen Corona diesmal weniger festlich als sonst ablaufen wird. Insgesamt drei Corona-Tests wird sich Sven Wolf vorher unterziehen. Die Versammlung findet dann nicht im Saal des Reichstags statt. Die Mitglieder werden stattdessen im angrenzenden Paul-Löbe-Haus auf die Büros und Räume in den verschiedenen Etagen verteilt. Sie werden dann namentlich aufgerufen, um ihre Stimme in bereitstehenden Urnen abzugeben. Am Samstagmorgen wird Wolf mit dem ICE nach Berlin reisen. Am Sonntag geht es nach der Wahl zurück ins Bergische Land.