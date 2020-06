Schulen in Wipperfürth : Walter Krämer geht in Ruhestand

Wipperfürth Der Schulleiter des katholischen St. Angela-Gymnasiums blickt auf über 35 Jahre Wirken zurück. Der heute 65-Jährige ist der Schule über sehr viele Jahre treu geblieben. Die Nachfolge ist bereits geklärt.

Da verwundert es nicht, dass Krämer im Rückblick nur positive Gefühle für seinen langjährigen Arbeitsplatz hat. „Das fing schon an, als ich 1984 an das St.-Angela-Gymnasium kam – damals waren noch die Schwestern des Ursulinen-Klosters auf dem Silberberg die Träger. Ich bin an ein hervorragend ausgestattetes Gymnasium gekommen, denn kurz zuvor hatten die Ursulinen die Schule erweitert und erneuert“, sagt Krämer. Die erste Zäsur sei 1992 gewesen, als die Trägerschaft vom Ursulinen-Orden auf das Erzbistum Köln übergegangen sei. „Es war schon eine gewaltige Leistung, was die Schwestern hier in schulischer Hinsicht gemacht haben. Aber auch das Erzbistum war dann ein sehr guter Träger, der uns räumlich – aber auch von der Personalführung her – sehr gute Möglichkeiten und Voraussetzungen gegeben hat“, versichert der 65-Jährige, der zum 31. Juli in Ruhestand gehen wird.