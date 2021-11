Corona-Zahlen am Sonntag : Inzidenzwert bleibt auf hohem Niveau

Hilden/Haan 323 Personen waren am Sonntag in Hilden als Corona-infiziert gemeldet, das sind 15 mehr als am Freitag. 149 waren es in Haan (plus acht). Die Inzidenz steigt weiter auf 349,1 (17,5 Punkte mehr).

Fallzahlen Im Kreis Mettmann waren am Sonntag 2528 Infizierte erfasst, 84 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 330 (-1; 33 neu infiziert), in Haan 149 (+8; 17 neu), in Heiligenhaus 111 (-8; 5 neu), in Hilden 323 (+15; 33 neu), in Langenfeld 327 (+/15; 42 neu), in Mettmann 147 (+3; 19 neu), in Monheim 235 (+26; 34 neu), in Ratingen 434 (+3; 48 neu), in Velbert 397 (+28; 62 neu) und in Wülfrath 75 (+6; 11 neu).