Hilden : Welche Fahne soll es sein?

Hilden Bis zum 5. Dezember 2021 können alle Hildener für ihren Lieblingsentwurf im Internet oder per Zettel im Rathaus abstimmen. Die Stadtfahnen sollen künftig die Ortseingänge schmücken.

Nachdem die Stadt verschiedene kreative Einreichungen für die Stadtfahnen erhalten hat, haben alle nun die Möglichkeit abzustimmen. Eine Jury, bestehend aus Bürgermeister Claus Pommer, Kulturdezernent Sönke Eichner und Sandra Abend (Verantwortliche für Bildende Kunst in Hilden) traf unter allen Einsendungen eine Vorauswahl.

„Die Entwürfe waren sehr abwechslungsreich, wir konnten uns nur sehr schwer auf eine Vorauswahl einigen. Umso schöner ist nun die Vielfältigkeit und die Inspiration, die in den einzelnen Werken zu sehen ist“, berichtet Sandra Abend erfreut.

Einfach das Kontaktformular ausfüllen und in das Feld „Nachricht“ die Zahl des Favoriten schreiben. Wer es lieber analog möchte, dem stehen zu den Öffnungszeiten des Rathauses im Foyer eine Urne sowie die sechs Entwürfe zur Abstimmung bereit. Zettel liegen aus.

„Die Hildenerinnen und Hildener haben nun die Gelegenheit, die Ortseingänge und damit auch unser Hilden, mitzugestalten. Mir war es ein großes Anliegen diese Entscheidung nicht in der Verwaltung zu treffen, sondern die Hildenerinnen und Hildener mit einzubeziehen. Wir sind alle Teil dieser Stadt und sie sollte so verkörpert werden, dass sich alle damit wohlfühlen. Daher beziehe ich alle mit ein und bin schon gespannt, welches Motiv am Ende der Favorit sein wird“, führt Bürgermeister Claus Pommer aus.