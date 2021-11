Corona-Zahlen am Samstag : Inzidenz noch einmal leicht angestiegen

Hilden/Haan Weil ein Verstorbener versehentlich doppelt erfasst worden war, hat sich die Zahl der Corona-Toten am Samstag auf 804 verringert. 335,1 beträgt die neue Inzidenz, die damit auf hohem Niveau verharrt.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 2.457 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 325, in Haan 141, in Heiligenhaus 114, in Hilden 320, in Langenfeld 316, in Mettmann 140, in Monheim 222, in Ratingen 430, in Velbert 375 und in Wülfrath 74.