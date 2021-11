Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz schnellt um mehr als 50 Punkte hoch

Kreis Mettmann 385 Corona-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Freitag. Durch 3 neue Todesfälle erhöht sich die Zahl der Todesopfer in einer Woche um 8.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 2444 Infizierte erfasst, 260 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 331 (+25; 51 neu infiziert), in Haan 142 (+22; 24 neu), in Heiligenhaus 119 (+22; 28 neu), in Hilden 308 (+57; 64 neu), in Langenfeld 312 (+24; 32 neu), in Mettmann 144 (+15; 19 neu), in Monheim 219 (-4; 23 neu), in Ratingen 431 (+43; 71 neu), in Velbert 369 (+50; 62 neu) und in Wülfrath 69 (+6; 11 neu).