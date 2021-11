Entscheidung in Hilden : Politik erhöht die Hundesteuer

Entscheidung in Hilden

In Hilden sind aktuell (Stand 21. Mai 2021) 3221 Hunde angemeldet. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Hilden Drei Jahre lang blieb die Abgabe unverändert. Ab 2022 will die Stadt rund 15.000 Euro mehr im Jahr einnehmen. Das sei keine echte Erhöhung, sondern nur ein Inflationsausgleich für die Jahre 1998 bis 2021, heißt es aus dem Rathaus.

Im Hauptausschuss waren sich alle Fraktionen ohne Aussprache schnell einig. Die Hundesteuer soll, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, ab 1. Januar 2022 erhöht werden. Deshalb ist die Entscheidung im Stadtrat am 14. Dezember nur noch eine Formsache.

Der von Finanzdezernentin Anja Franke vorgelegte Haushalts-Entwurf 2022 weist ein Defizit von 17 Millionen Euro aus. Das wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Erst ab 2025 sollen Einnahmen und Ausgaben wieder im Lot sein. Einfach alle Ausgaben um einen bestimmten Prozentsatz zu kürzen ist für Bürgermeister Claus Pommer „Sparen ohne Sinn und Verstand“. Jedes Dezernat, jeder Fachbereich habe ein eigenes Budget bekommen und die Aufgabe, mit dem vorhandenen Geld Schwerpunkte zu setzen. Der Stadtrat stimmt über die Vorschläge der Verwaltung ab und soll den Haushalt 2022 noch vor Weihnachten am 14. Dezember beschließen.

Für zwei Hunde werden ab 2022 150 Euro pro Tier fällig (+12 Euro), für drei Hunde 162 Euro je Bello (+12 Euro). Für einen so genannten gefährlichen Hund verlangt die Stadt dann 960 Euro (+48 Euro), für zwei gefährliche Hunde 1200 Euro je Tier (+60 Euro).

Aktuell (Stand 21. Mai 2021) sind 3221 Hunde in HIlden gemeldet. Die letzte Hunde-Zählung in Hilden liegt jetzt fünf Jahre zurück. 2016 wurden 181 Hunde im Steueramt neu angemeldet. Die Stadt führt diese Aktion nicht jedes Jahr durch. Aber wenn, war sie jedes Mal ein Erfolg – aus Sicht der Stadtverwaltung.

Viele Menschen hätten sich während der Corona-Pandemie einen Hund zugelegt, argumentiert Steinheuer. Er gebe sozialen Halt, gehöre für viele zur Familie. Früher seien Hunde ein Luxus gewesen, die Hundesteuer gewissermaßen eine Luxussteuer. „Davon kann heutzutage keine Rede mehr sein.“ Zudem werde die Hundesteuer willkürlich erhoben, kritisiert der Steuerzahlerbund NRW. Das zeige der Vergleich in Nordrhein-Westfalen: Die Spanne für einen Hund reiche von 24 Euro jährlich in Lienen bis zu 180 Euro in Hagen.