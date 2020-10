Corona-Zahlen aus Hilden und Haan : Velberterin ist 94. Todesopfer im Kreisgebiet

Hilden/Haan Das Kreisgesundheitsamt meldete den 94. Todesfall nach einer CoVid19-Infektion. Der Inzidenzwert für den Kreis kletterte von Dienstag auf Mittwoch auf über 81 Punkte.

Infizierte. Mittwoch gab es kreisweit 394 labortechnisch nachgewiesene Infektionsfälle (+36), davon in Erkrath 31 (4 Neuerkrankte/5 genesen), in Haan 24 (+5/1), in Heiligenhaus 19 (+6/2), in Hilden 49 (+13/3), in Langenfeld 32 (+7/6), in Mettmann 29 (+4/2), in Monheim 32 (+8/2), in Ratingen 52 (+5/5), in Velbert 92 (+14/7) und in Wülfrath 34 (+5/2).