Hilden : Verwaltung soll Bedingungen für Rats-TV prüfen

In Monheim können Bürger die politische Beratung im Rat und seinen Ausschüssen per Live-Stream von zu Hause verfolgen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Bürger sollen die politische Beratung live im Internet verfolgen können. In seiner letzten Sitzung hat der scheidende Rat jetzt mit Mehrheit beschlossen, der Verwaltung einen Prüfauftrag für ein Rats-TV zu erteilen.

In Monheim und Leverkusen ist es bereits Realität: Bürger können dort per Live-Stream die politische Beratung im Stadtrat und seinen Ausschüssen von zu Hause aus mit verfolgen. In Hilden ist das Thema umstritten. BA-Fraktionschef Ludger Reffgen warnt vor falschen Hoffnungen: „Bis die Bürger von zu Hause aus verfolgen können, was der Bürgermeister zu sagen hat, oder wie der Rat diskutiert und was er beschließt, dürfte noch einige Zeit vergehen." Immerhin habe der Rat sich jetzt mehrheitlich dazu durchgerungen, die Verwaltung prüfen zu lassen, unter welchen Bedingungen ein Livestream von Ratssitzungen möglich wäre.