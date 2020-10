Freizeitheim der Evangelischen Kirche Hilden : Neuemühle im Eifgental steht unter neuer Leitung

Hilden/Wermelskirchen Sarah Wichterich-Jessome hat die Leitung des Evangelischen Jugend- und Schullandheims Neuemühle übernommen. Kinder sollen sich in dem Haus zu Hause fühlen – das ist das vorrangigste Ziel der 33-Jährigen. Dabei spielt das Essen eine wesentliche Rolle, ist die gelernte Köchin überzeugt.

Zahlreiche Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Hilden – junge und ältere – verbinden mit der Neuemühle und dem Eifgental bei Wermelskirchen viele schöne Erinnerungen. Zunächst übernachtete die Gemeindejugend bei ihren Freizeiten im Bergischen Land ganz zünftig in einem Heuschober. 1954 wurde das heutige Haus gebaut.

Sarah Wichterich-Jessome (33) hat jetzt die Leitung von ihrer Tante Monika Weyer übernommen und bei Belegung des Hauses reichlich zu tun. Nicht nur für Speis’ und Trank will gesorgt sein: In Zeiten von Corona müssen auch die Zimmer und sanitären Anlagen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden.

Die Pandemie und der Shutdown führten dazu, dass Sarah Wichterich-Jessome ihre Arbeit in der Praxis erst jetzt nach und nach aufnimmt – formell trat sie ihre Vollzeitstelle bereits am 1. Mai an.