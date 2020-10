Sportgericht verhandelt Vorfall aus Hilden : Tassone: „AC-Italia-Torwart mit Anlauf in den Rücken gesprungen“

Hilden Das Kreisliga-C-Derby zwischen dem AC Italia Hilden und einem Team des SFD Süd aus Düsseldorf wurde am 8. Oktober wegen Gewalttätigkeiten abgebrochen. Jetzt befasst sich das Sportgericht mit dem Vorfall. Der Vorstand des Hildener Vereins veröffentlichte seine Stellungnahme.

Mit einem Großeinsatz der Polizei endete am 8. Oktober 2020 eine Partie in der Fußball-Kreisliga C (die RP berichtete). Die zweite Mannschaft des AC Italia aus Hilden trat an der Schützenstraße gegen das Team des SFD Süd II aus Düsseldorf an. Nachdem der Schiedsrichter das Spiel in der 48. Minute nach einem Foulspiel mit roter Karte und anschließender Rudelbildung abgebrochen hatte, kam es laut einem Polizeisprecher zu einer „wechselseitigen Schlägerei zwischen mehreren Spielern, Betreuern und Zuschauern.“ Am Ende rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. Der Torwart des AC Italia kam ins Krankenhaus.