Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Fünf weitere Todesfälle und mehr Infizierte

Kreis Mettmann Seit Weihnachten gab es im Kreis Mettmann fast 100 Todesfälle mit dem Coronavirus. Die Zahl der Infektionen steigt weiter an, der Inzidenzwert unverändert hoch.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1049 Infizierte, 17 mehr als am Mittwoch. Davon lebten in Erkrath 80 (+12; 15 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Haan 68 (+3; 7 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Heiligenhaus 71 (+7; 13 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Hilden 124 (-21; 8 Neuerkrankungen, 28 genesen), in Langenfeld 72 (+5; 7 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Mettmann 130 (+14; 16 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Monheim 88 (+16; 16 Neuerkrankungen), in Ratingen 160 (-5; 6 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Velbert 217 (-13; 19 Neuerkrankungen, 31 genesen) und in Wülfrath 39 (-1; 2 Neuerkrankungen, 2 genesen).



Als genesen gelten inzwischen 10.010 Personen (+87), Infiziert waren bisher 11.395 Personen.