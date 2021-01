Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Kreis meldet 22 weitere Todesfälle

Kreis Mettmann Deutlich gestiegen ist die Zahl der Todesfälle. Seit Montag gab es kreisweit 119 Neuerkrankungen. Verwirrung herrscht um den aktuell gemeldeten Inzidenzwert. Vermutlich aus technischen Gründen ist die Angabe des Landeszentrums Gesundheit zu niedrig.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1026 Infizierte, 156 weniger als am Montag. Davon lebten in Erkrath 65 (-3; 13 Neuerkrankungen, 16 genesen), in Haan 62 (-20; 17 Neuerkrankungen, 35 genesen), in Heiligenhaus 72 (unverändert; 6 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Hilden 156 (-12; 11 Neuerkrankungen, 20 genesen), in Langenfeld 74 (-26; 13 Neuerkrankungen, 36 genesen), in Mettmann 118 (-10; 13 Neuerkrankungen, 18 genesen), in Monheim 71 (-25; 2 Neuerkrankungen, 27 genesen), in Ratingen 150 (-6; 28 Neuerkrankungen, 32 genesen), in Velbert 209 (-36; 13 Neuerkrankungen, 46 genesen) und in Wülfrath 49 (-18; 3 Neuerkrankungen, 18 genesen).