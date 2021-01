Unfall in Hilden : Unbekannter rast über Rot, fährt Frau an und flüchtet

Unbekannter rast über Rot, fährt Frau an und flüchtet

Unfall in Hilden

Die Polizei sucht den unbekannten Fahrer. Eine 65 Jahre alte Hildenerin ist bei dem Unfall auf der Berliner Straße verletzt worden.

Ein Autofahrer hat am Mittwoch eine rote Ampel ignoriert, dabei eine Frau angefahren und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der einen Peugeot gefahren haben soll.

Wie die Beamten mitteilen, fuhr der Mann mit seinem dunkelgrauen Auto gegen 13.50 Uhr auf der Berliner Straße von der Gabelung kommend in Richtung Fritz-Gressard-Platz. An der Kreuzung zur Bismarckstraße sprang die Ampel auf Rot um. Laut Polizei soll der Unbekannte jedoch „unbeirrt und mit erhöhter Geschwindigkeit noch in die Kreuzung eingefahren“ sein.