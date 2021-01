Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Neun weitere Todesfälle gemeldet

Kreis Mettmann Auf 331 ist die Zahl der mit dem Coronavirus verbundenen Todesfälle im Kreisgebiet angestiegen. Binnen eines Tages gab es 158 Neuerkrankungen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1032 Infizierte, 6 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 68 (+3; 8 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Haan 65 (+3; 5 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Heiligenhaus 64 (-8; 7 Neuerkrankungen, 15 genesen), in Hilden 145 (-11; 16 Neuerkrankungen, 24 genesen), in Langenfeld 67 (-7; 22 Neuerkrankungen, 29 genesen), in Mettmann 116 (-2; 14 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Monheim 72 (+1; 4 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Ratingen 165 (+15; 40 Neuerkrankungen, 24 genesen), in Velbert 230 (+21; 36 Neuerkrankungen, 15 genesen) und in Wülfrath 40 (-9; 6 Neuerkrankungen, 14 genesen).



Als genesen gelten inzwischen 9923 Personen (+143).