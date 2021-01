Hilden/Haan : Umzug in Kreis ME lohnt sich

Umzug in Kreis ME lohnt sich

In Hilden ist immer was los: Blumenmarkt in der Fußgängerzone. Das Bild entstand vor der Corona-Pandemie. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden/Haan Lebenshaltungskosten im Neanderland sind günstiger als in Düsseldorf oder Köln. Das zeigt eine Untersuchung Großstadt versus Land der Jobplattform Stepstone.

Weil auch nach der Corona-Pandemie Homeoffice ein wichtiger Bestandteil der modernen Arbeitswelt bleiben wird, ziehen immer mehr Menschen ein Leben außerhalb der Metropolen in Betracht. Und das kann sich finanziell lohnen, zeigt die Untersuchung von Stepstone. Die Jobplattform hat für die zehn größten Städte Deutschlands die Durchschnittsgehälter und Lebenshaltungskosten analysiert und mit denen der umgebenden Landkreise verglichen. Die Analyse basiert auf 128.000 Gehaltsdaten sowie Mietkosten und weiteren Lebenshaltungskosten für Transport, Nahrungsmittel und Freizeitaktivitäten in insgesamt 395 Stadt- und Landkreisen.

Ergebnis: Der Kreis Mettmann schlägt die Landeshauptstadt Düsseldorf. Die Düsseldorfer können sich bei einem Jahresgehalt von 63.700 Euro über eine monatliche Ersparnis von 856 Euro freuen - damit liegt die Stadt am Rhein noch vor Köln (Den Kölner bleibt am Ende des Monats rund 597 Euro). Wer in den Kreis Mettmann umzieht, hat am Ende mehr Geld in der Tasche: 17 Prozent mehr als der Düsseldorfer bei einem nur leicht geringeren Durchschnittsgehalt von 60.322 Euro brutto jährlich.