Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 23 Todesfälle und knapp 3000 Infizierte mehr

Kreis Mettmann Mittwochs gibt das Kreisgesundheitsamt Mettmann die aktuellen Zahlen. Fast alle Kennwerte für die Pandemie stiegen an.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 9840 Infizierte erfasst, 2974 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 841 (+263), in Haan 676 (+195), in Heiligenhaus 467 (+153), in Hilden 1052 (+349), in Langenfeld 1226 (+398), in Mettmann 760 (+200), in Monheim 869 (+239), in Ratingen 1768 (+538), in Velbert 1791 (+544) und in Wülfrath 390 (+95).