Aus dem Polizeibericht : Diebe stehlen 21 Jahre alte Yamaha

Ein schwarzes Motorrad der Marke Yamaha ist in der Zeit zwischen Donnerstagmorgen (28. Juli) 10 Uhr, bis Montagnachmittag (1. August) 14 Uhr, vom Fahrbahnrand der Mittelstraße verschwunden und offenbar gestohlen worden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, war das Fahrzeug gegenüber der Hausnummer 1a geparkt worden. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe die nur mit dem serienmäßigen Lenkradschloss gesicherte schwarze XJR 1300 (Typ RP02) öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von der schwarzen Vierzylinder-Maschine mit dem amtlichen Kennzeichen ME-RF 465. Der Zeitwert des 21 Jahre alten Fahrzeugs wird mit rund 3.000 Euro angegeben. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103/898-6410, entgegen.