Hilden : 72-Jähriger bei Aufprall auf Autotür schwer verletzt

Hilden Der Senior stürzte mit seinem Pedelec auf dem Erikaweg so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei einem sogenannten Dooring-Unfall (mit einer Autotür) ist ein 72-jähriger Hildener am Montag (1. August) so schwer verletzt worden, dass er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 15 Uhr hatte der 55-jährige Fahrer eines schwarzen Ford Focus sein Fahrzeug in einer Parkbucht am Erikaweg auf Höhe der Hausnummer 10 geparkt. Er vergewisserte sich eigenen Angaben zufolge über einen Blick in den linken Außenspiegel, dass die Straße frei war und öffnete dann die Tür. Dennoch übersah er laut Polizei offensichtlich den 72-jährigen Pedelec-Fahrer, der in Richtung Weidenweg fuhr. Der Senior prallte auf die Fahrertür des Focus und stürzte so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Focus entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das Pedelec wurde durch Unfall leicht zerkratzt.